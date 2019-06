Roma sprofonda, si apre voragine davanti alla scuola di Vigna Clara

Un nuovo cedimento, l'ennesima strada sorvegliata dalla Polizia Locale e interdetta dalle transenne: Roma sprofonda.

Voragine a Vigna Clara: sprofonda via della Maratona

La voragine a Vigna Clara. Erano da poco passate le 22 di ieri, 4 giugno 2019, quando alcuni passanti hanno notato la grande fessura al centro di via della Maratona: un vero e proprio buco davanti al civico 81. Immediata la segnalazione e l'arrivo degli agenti del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale che hanno messo i nastri e interdetto l'accesso alle auto.

Chiusa via della Maratona

Così questa mattina la strada è off limits: via della Maratona è chiusa dal civico 89 in poi, accedono ai propri box solo i residenti impegnati pure in manovre complesse per venire via da quei 50 metri rimasti aperti.

Un tratto dove sorge anche la scuola dell'IC Goffredo Petrassi, inevitabili i disagi al traffico con auto in coda e sosta selvaggia prima dell'incrocio.

Incerti i tempi sul ripristino della normale viabilità: "Forse già domani mattina" - trapela dai tecnici.