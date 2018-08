Vigna Clara sprofonda: si riapre la voragine di via Mengotti

Voragine a Vigna Clara dove a cedere è stato il manto stradale di via Mengotti. Così la traversa del quartiere di Roma Nord ad oggi è "strada chiusa" e transennata: reti e recinzioni occupano infatti la totalità dello spazio all'incrocio con via Stringher, anch'essa dunque troncata a metà.

Voragine a via Mengotti

Una vera e propria tegola per la viabilità interna del quartiere: al momento, in assenza di una disciplina di traffico alternativa, impossibile raggiungere in auto via Ronciglione e via Giovanni Arrivabene.

Una voragine che torna a costringere via Mengotti tra le transenne a distanza di un anno: era infatti il maggio del 2017 quando, in seguito ad una criticità idrica, si aprì una falla nello stesso identico punto.

Un anno fa falla nello stesso punto

Anche in quel caso strada chiusa e percorsi alternativi: la Polizia Locale decise la chiusura dell'accesso veicolare di via Mengotti (da via Cassia) fino all'incrocio con via Stringher, escluso residenti; la chiusura accesso veicolare via Stringher (da via Bodio) fino ad incrocio via Mengotti, escluso residenti; via Arrivabene senso unico da via Bodio verso via Mengotti; via Arrivabene obbligo di svolta a sinistra all'intersezione con via Mengotti.

Soluzione che potrebbe essere replicata in attesa delle necessarie verifiche e del ripristino di manto stradale e viabilità: fondamentali prima del rientro di tanti dalle vacanze e in vista dell'inizio dell'anno scolastico.