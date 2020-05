Voragine a Vigna Clara, acqua e fango su via Nemea: interrotta l'erogazione idrica

Acqua e fango lungo la via, l'erogazione idrica interrotta e la strada chiusa. Caos a Vigna Clara dove nella notte si è aperta una voragine su via Nemea. A causarla lo sgrottamento del terreno dovuto ad una rottura della condotta idrica. Il guasto alle 3.30 di questa notte quando la strada ha iniziato a riempirsi di acqua e fango.

Sul posto vigili del fuoco che hanno interrotto il flusso d'acqua e successivamente i tecnici Acea, al lavoro per riparare il guasto. Chiusa la strada nel tratto compreso fra via Apollo Pizio e Via Degli Orti della Farnesina. Sul posto, sin dalla notte, pattuglie della polizia locale di Roma Capitale dei gruppi Cassia e Monte Mario. Posizionate due autobotti in attesa del ripristino del servizio.

Ieri sera invece, sempre a Roma Nord, un'altra voragine si è aperta in via Villa Severini. Copiosa la perdita d'acqua. Sul posto, dalle 19, gli agenti del XV gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale.

Video INVIDIO