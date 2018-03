XV Municipio, Palozzi (FI): "Splendido risultato di Forza Italia"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

“I risultati delle ultime elezioni regionali del Lazio testimoniano come Forza Italia sia tornata ad essere la vera locomotiva del centrodestra, anche a Roma. Una risultanza importante, ottenuta grazie all’impegno di tanti attivisti, amministratori e quadri locali che, prima e durante la campagna elettorale, hanno operato intensamente per il radicamento di FI sul territorio. Come accaduto ad esempio, in XV Municipio, dove il partito ha sfondato il muro del 18% e il sottoscritto, insieme all’amica Laura Cartaginese, hanno ottenuto complessivamente oltre mille preferenze nominali: preferenze che hanno contribuito in maniera decisiva alla nostra elezione in Consiglio regionale. Un risultato straordinario, arrivato anche grazie all’autorevole contributo del gruppo territoriale, composto, tra gli altri, da Antonello Derenti, vicepresidente del Consiglio del XV, Stefano Peschiaroli, Sonia Costantini, Elena Ciotola, Vincenzo Leli e Massimo Pezzella, già commissario dell’ente Parco di Veio. Una squadra straordinaria, modello di unità e rinnovamento, da tempo impegnata a tutela delle istanze cittadine e per il rilancio di Forza Italia in XV Municipio”. Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio, Adriano Palozzi, eletto, con il più alto numero di preferenze del centrodestra, nella lista regionale di Forza Italia.