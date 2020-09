La Cassia "strada nuova": rifatto il tratto verso il Raccordo

Nuovo manto stradale per il tratto di via Cassia nei pressi dell’immissione sul Grande Raccordo Anulare: i lavori del Comune nei 500 metri tra via Bracciano e le rampe che portano sull’A90.

Via Cassia "strada nuova"

“L’operazione #StradeNuove serve a restituire sicurezza e funzionalità alle nostre infrastrutture. Nelle foto potete vedere lavori eseguiti in via Cassia, una delle strade più importanti della zona nord-ovest di Roma” - ha scritto sulla propria pagina Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

Uno della serie di interventi realizzati sull’importante arteria di Roma nord: nei mesi scorsi era toccato ai punti nevralgici della viabilità locale come in prossimità dell’Ospedale San Pietro, in via San Godenzo e in via Oriolo Romano.

Raggi sui lavori stradali: "Operazioni di ordinaria amminstrazione ma efficaci"

“Pulizia delle caditoie, bonifica del sistema idraulico, rifacimento del manto stradale e della segnaletica rappresentano operazioni di ordinaria amminstrazione ma efficaci, come molti degli interventi portati avanti quotidianamente dal nostro Dipartimento Lavori Pubblici in città. Abbiamo un programma dettagliato di lavori su tutto il territorio. Passo dopo passo stiamo asfaltando tanti chilometri di strade, ponti e gallerie”.