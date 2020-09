Cinghiali scatenati alla Camilluccia, residenti chiusi in casa: "Città abbandonata"

Dieci cinghiali sbucati dal verde nel buio della sera, la corsa davanti ai cancelli delle case dei residenti e intorno ad un’automobile intenta ad entrare nel cancello condominiale: invasione di cinghiali alla Camiluccia, nel pieno di Roma nord.

Dieci cinghiali alla Camilluccia: residenti chiusi in casa

L’incontro ravvicinato all’ingresso del comprensorio dell’Olgiatella, a circa 4-5 chilometri in linea d’aria dal Parco dell’Insugherata. Residenti barricati dietro ai cancelli, o chiusi in macchina per paura degli ungulati che però, forse incuriositi da luci e frecce accese, si sono avvicinati per poi andare subito via verso la radura.

“A Roma più cinghiali che turisti”

“Oramai nella Capitale è più facile incontrare cinghiali che turisti. E questo grazie alle politiche della Sindaca Raggi che ha completamente abbandonato a sé stesso il decoro della Città Eterna Emblematico è l'ennesimo video girato all'Olgiatella in via della Camilluccia che testimonia ancora una volta come i pericolosi animali girano indisturbati costringendo le persone a rimanere in casa o a non scendere dalle proprie macchine” - denunciano il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Chiara Colosimo, e il capogruppo di FdI al XV municipio, Giuseppe Calendino. “Senza dimenticare, poi, che in XV municipio il parco Caduti del Fronte Russo sia diventato di fatto, oramai, uno zoo a cielo aperto dove proprio i cinghiali stazionano senza problemi costringendo l'amministrazione a tenerlo vergognosamente chiuso".

