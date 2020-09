Valzer grillino tra municipi: la nuova assessora del XV arriva dal Tiburtino sfiduciato

Daniela Giuliani è la nuova assessora al Commercio, Artigianato, Attività Produttive e Cultura del Municipio XV. La nomina di Giuliani, nella vita avvocato, arriva a quasi tre mesi dalle dimissioni dell’assessora Vivaldi che aveva lasciato la Giunta di Roma Nord in aperta polemica con la dirigenza di via Flaminia e con quella che aveva definito “una pericolosa e devastante deregulation”, ossia l’estensione delle occupazioni di suolo pubblico per i locali: quei tavolini che soprattutto a Ponte Milvio aveva combattuto.

Daniela Guliani nuova assessora in XV: arriva dal Tiburtino sfiduciato

Ora il testimone su mercati, osp e tavolini passa a Giuliani. Materie non nuove per la neo assessora del Quindicesimo che già ha ricoperto la stessa carica nel Municipio IV, quello guidato da Roberta Della Casa e sfiduciato nel maggio scorso.

Simonelli: "Esperienza acquisita darà impatto positivo"

“Ringrazio Daniela per aver dato la sua disponibilità a ricoprire un ruolo così strategico, soprattutto in questa fase conclusiva del mandato, sicuro che l’esperienza acquisita e la professionalità dimostrata nel suo precedente incarico saranno di fondamentale e positivo impatto per la collettività” - il commento del presidente del Municipio XV, Stefano Simonelli.

