Nuovo orario per la Ferrovia Roma Nord: servizio potenziato per accogliere gli studenti

Da lunedì 14 settembre nuovo orario per i treni della Ferrovia Roma Nord: entra in vigore la nuova offerta invernale che risponderà anche all’esigenza di accogliere un’utenza che, con il ritorno degli studenti, si allarga. Servizio potenziato proprio nelle fasce di entrata e uscita dalle scuole.

Tratta extraurbana: Catalano-Viterbo

Nella tratta Civitacastellana-Viterbo saranno garantiti 24 treni regionali, in particolare, nella prima fascia del mattino, in direzione Viterbo circoleranno tre treni il cui arrivo a Viterbo è previsto alle ore 7.15, 8.10 e 9.00. Al ritorno, nella fascia pomeridiana saranno due le corse tra Viterbo e Catalano alle ore 14.30 e 15.07. Confermato l'ultimo treno serale da Viterbo, alle ore 20.17 mentre saranno in orario anche sei treni tra Viterbo e Bagnaia e viceversa.

Tratta extraurbana: Roma-Catalano

Tra Roma e Catalano sono garantite 38 relazioni divise in: 16 treni regionali tra Roma (flaminio o Montebello) e Catalano e viceversa; 4 treni suburbani tra Roma e Sant'Oreste; 18 corse bus integrative tra Catalano e Montebello e viceversa. In particolare, su richiesta dei pendolari, è stato attivato un treno suburbano tra Roma e Sant'Oreste in partenza da Flaminio alle ore 19.50.



Confermata anche l'offerta serale in direzione Catalano: l'ultima corsa bus da Montebello per Catalano è prevista alle ore 20.45, in corrispondenza con il treno metropolitano in partenza da Flaminio alle ore 20.20.

Treni da Flaminio a Montebello

Confermato l'ampliamento dell'arco di servizio mattinale e serale del servizio metropolitano Flaminio-Montebello. Prima e ultima corsa da Montebello alle ore 5.35 e 23.10 e prima e ultima corsa da Flaminio alle 5.25 e 23. Nella fascia di punta del mattino, in direzione Flaminio, dalle 6 alle 8, sono programmati 11 treni metropolitani ai quali si aggiungono i treni regionali 601-603 che effettuano a richiesta, le fermate del servizio metropolitano. Per favorire l'utenza scolastica, i treni regionali in direzione Roma effettueranno anche le fermate di Campi Sportivi e Centro Rai 6.07-8.33. In direzione Catalano, il treno regionale 600 effettuerà anche le fermate di Campi Sportivi e Centro Rai.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I pendolari: “Finalmente ci hanno ascoltati ma linea sistemata alla buona”

“Ci sono corse extraurbane aggiuntive in fascia scolastica e un ulteriore treno serale. La parte urbana è tornata al massimo regime. Finalmente ci hanno ascoltato. Il nuovo orario - ha osservato il Comitato Pendolari Ferrovia Roma Nord - poteva essere molto peggiorativo e con le limitazioni di treni e con quelle di Ansf (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie) lo hanno sistemato alla buona. I problemi vengono da lontano, senza nuovi treni e senza i lavori per mettere a norma Ansf l'infrastruttura, come chiediamo da anni. Si è perso troppo tempo e quindi questi sono i risultati. E ripetiamo che poteva andare molto peggio”.