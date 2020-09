Via avvallamenti e spaccature dalla ciclabile: la pista di Tor di Quinto è nuova

Da tracciato danneggiato, disseminato di avvallamenti e spaccature sul manto, a pista ciclabile nuova e completamente sicura. Gli interventi coordinati dal Dipartimento Lavori Pubblici hanno rimesso in sesto il tratto della ciclabile di Roma nord che passa in zona Tor di Quinto: davanti al centro sportivo della Polizia di Stato e dietro il parco con il laghetto.

Lavori sulla ciclabile di Tor di Quinto

“Abbiamo applicato una speciale rete per rafforzare la pista e per proteggerla da possibili inondazioni del Tevere” - ha spiegato la sindaca di Roma, Virginia Raggi, sottolineando come sia stata poi ripristinata la segnaletica con un’attenzione agli attraversamenti pedonali e alle intersezioni stradali “per consentire ai cittadini di percorrere questa bella pista ciclabile, che segue il percorso del fiume, in completa sicurezza”.

La pista di Roma nord rimessa a nuovo: "Alternativa a mobilità tradizionale"

Prosegue dunque l’impegno dell’amministrazione sul fronte delle piste ciclabili, tra riqualificazione delle esistenti e sviluppo di nuovi percorsi: “Abbiamo dato un’accelerazione ai lavori sui percorsi esistenti e alla realizzazione di ulteriori 150 chilometri per offrire ai cittadini un’alternativa concreta alla mobilità tradizionale”.

Sulla ciclabile manca l'acqua: "Nessuna fontanella da Saxa Rubra a Ponte Milvio"

E se in tanti salutano il nuovo manto della ciclabile di Roma nord con entusiasmo, qualcuno reclama sul percorso almeno una fontanella. “Non c’è un punto acqua da Saxa rubra fino a Ponte Milvio, per non parlare dei chilometri successivi, per non parlare delle colonnine SOS tutte distrutte. Però - osserva critico Massimiliano - vuoi mettere un chilometro di asfalto nuovo…”



