Palazzetto dello sport di Cesano, Raggi pensa in grande: “Ospiterà eventi importanti”

Per adesso è solamente uno scheletro di cemento composto solo da mura perimetrali e una scala esterna, eppure la ripresa dei lavori dopo lungo tempo fa ben sperare Cesano: l’estrema periferia del Municipio XV che da oltre dieci anni attende il completamento del palazzetto dello sport.

Il palazzetto dello sport di Cesano incompiuto da dieci anni

Tra cantiere a intermittenza, blocchi e contenziosi l’opera è rimasta incompiuta dal 2009. Nel 2015, sotto la Giunta Marino, il finanziamento di 1 milione e 700mila euro per dare inizio alla seconda fase dei lavori, due anni dopo la conferma dei fondi dal Campidoglio nel frattempo diventato grillino. Gara espletata e cantiere riavviato nel settembre del 2017, poi l’ennesimo stop dovuto ad un contenzioso tra la ditta vincitrice dell’appalto e il Comune a far rimpiombare l’opera nello stallo totale.

Lavori al palazzetto dello sport di Cesano

Fino a qualche giorno fa quando il cantiere per la realizzazione del palazzetto dello sport di Cesano ha ripreso a lavorare. “Dopo più di 13 anni siamo riusciti a riavviare un cantiere molto importante per l’intera area: un Palazzetto dello Sport in grado di ospitare, una volta completati i lavori, diverse discipline come calcetto, pallavolo e basket. La struttura, capace di contenere circa 600 spettatori, ospiterà anche kermesse sportive di grande rilevanza” - ha scritto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, sottolineando come l’opera sia molto attesa da quel territorio dove c’è carenza di impianti sportivi pubblici.

Il Dipartimento Lavori Pubblici sta coordinando gli interventi ripartiti nelle scorse settimane dopo lo stop per l’emergenza coronavirus. In questa fase del cantiere sono in corso le operazioni di completamento della copertura del palazzetto realizzata in legno lamellare. “Un intervento molto delicato poiché prevede l’installazione di numerose travi lunghe oltre 30 metri ciascuna”.

Raggi spinge il cantiere di Cesano: "Portiamo servizi in periferia"

Successivamente sarà realizzato il campo di gioco e l’intero piano terra della struttura con nuovi impianti di illuminazione, rete elettrica e di condizionamento. “Nella seconda fase del cantiere saranno completati gli altri piani del palazzetto e la sistemazione delle aree esterne del parcheggio, che saranno a disposizione degli spettatori durante gli eventi sportivi. Il nostro obiettivo - ha sottolineato Raggi - è portare servizi essenziali nelle periferie, realizzare le infrastrutture necessarie per lo sviluppo del territorio e rendere i quartieri della nostra città fruibili e sicuri”.