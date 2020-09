Il Comune previene gli allagamenti in Tangenziale: caditoie liberate a Roma Nord

Dopo il rifacimento completo della Galleria Giovanni XXIII e l’intervento sul ponte di Tor di Quinto, si sono conclusi anche i lavori nel tratto tra il viadotto di corso Francia e l'ingresso del tunnel di Roma nord: un intervento sui marciapiedi, sulla rete idraulica e sulle caditoie, “in vista della stagione delle piogge” - ha sottolineato la sindaca di Roma, Virginia Raggi. Sostituiti anche i guard rail danneggiati.

"I lavori, per arrecare meno disagi ai cittadini, sono stati eseguiti di notte. È stata completata anche, in collaborazione con Ama, la rimozione della vegetazione infestante e la bonifica del verde ai lati della carreggiata” - ha aggiunto Raggi. “Dopo la riqualificazione della Galleria Giovanni XXIII, completata in tempi record, e gli interventi di manutenzione straordinaria al viadotto di corso Francia, tuttora in corso, restituiamo ai cittadini e ai residenti un'altra infrastruttura più sicura e fruibile".