Bus nuovi per la periferia di Roma Nord: "Così vi facciamo rinnamorare di Atac"

Sono già in servizio nel quadrante nord della città i primi trenta tra i nuovi bus destinati al deposito di Grottarossa: 100 in tutto quelli che, nell'ambito della fornitura da 328 mezzi acquistata da Roma Capitale, arriveranno nella rimessa lungo la Flaminia.

Raggi presenta i nuovi bus a Prima Porta

“Portiamo nuovi bus nel quadrante di Roma nord per migliorare e velocizzare gli spostamenti. Grazie ai nuovi mezzi già in strada e a quelli in arrivo nelle prossime settimane potremo migliorare i collegamenti tra i quartieri della periferia nord e potenziare le linee di connessione con il centro, garantendo un servizio più efficiente per cittadini e residenti” - ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, presentando gli autobus al capolinea di Prima Porta.

I nuovi bus serviranno le zone di Grottarossa, Prima Porta, Labaro, Fidene, Saxa Rubra, via Flaminia e Cassia. “Questi sono autobus di nuova generazione, dotati di tecnologie avanzate. L’obiettivo è quello di dare ai romani il piacere di prendere il mezzo pubblico, rinnamorarsi di Atac” - ha detto davanti ai cittadini l’amministratore unico di Atac Giovanni Mottura.

Nuovi bus per la periferia di Roma nord: "Flotta Atac potenziata e rinnovata"

“Continua il nostro percorso di rinnovo e potenziamento della flotta di Atac. Questa fornitura - ha detto l’assessore alla Città in Movimento, Pietro Calabrese - ci permetterà inoltre di abbassare drasticamente l’età media dei mezzi nel deposito di Grottarossa, il più grande della città, portandola da oltre 11 a circa 4 anni. È un passo avanti importante per il servizio di trasporto pubblico in un’ampia zona della Capitale”.

Deposito di Grottarossa: 100 nuovi bus, 30 già in periferia

Nuovi autobus che arrivano in un territorio “che è una città nella città” - ha detto il minisindaco del Municipio XV, Stefano Simonelli. “Questa piazza (quella di Prima Porta ndr) - ha spiegato - è un luogo simbolo: l’interconnessione della città con i comuni limitrofi, lo scambio tra gomma e ferro”.

Si perchè il capolinea dei bus Atac a due passi da piazza Saxa Rubra è anche una delle fermate principali della Ferrovia Roma Nord: dove approdano i pendolari in arrivo da Viterbo, dai territori lungo la Flaminia. “Quando inizieranno i lavori sulla Roma-Civitacastellana-Viterbo - lo sa bene il presiidente del Qundicesimo che fa riferimento alla chiusura per 15 mesi della tratta extraurbana - diventerà uno snodo ancora più fondamentale: serviranno interventi. Già questi nuovi mezzi sono un segnale importante per la periferia”.