Gli Specialisti lasciano Ponte Milvio: il “salotto” di Roma nord saluta Vespa e piatti romani

Il ristorante Gli Specialisti a Ponte Milvio ha chiuso. Dopo dodici anni il “salotto” di Roma nord saluta una delle sue istituzioni enogastronomiche: una vera e propria garanzia per gli amanti della cucina tipica romana.

La Vespa de Gli Specialisti, simbolo del ristorante esposto con due modelli originali, uno giallo l'altro grigio, dalle vetrate principali, si è messa in moto verso il cuore della città: dall’ombra della Torretta Valadier a Trastevere, Gli Specialisti riapriranno “i primi di settembre” in piazza Piscinula, 50.

Gli Specialisti a Ponte Milvio ha chiuso

“Il nostro contratto di locazione a Ponte Milvio è scaduto ma i costi per il rinnovo non erano sostenibili, così abbiamo scelto di trasferirci a Trastevere in locali di nostra proprietà. Una decisione - raccontano ‘Gli Specialisti’ Angelo, Alessandro e Franscesco Graziosi - presa anche in seguito al lockdown e alla crisi dovuta all’emergenza sanitaria. Il nostro ristorante lavorava molto con lo stadio, con l’Olimpico pieno di tifosi: anche il fatto di non sapere quando il calcio riprenderà con il pubblico ci ha spinti a guardare altrove, lontani da Ponte Milvio”.

Dopo dodici anni Gli Specialisti lascia Ponte Milvio

Un matrimonio, quello tra Gli Specialisti e Ponte Milvio, durato dodici anni. Tanti i messaggi dei clienti affezionati alla Vespa gialla affacciata su Torretta Valadier: “A Ponte Milvio eravate un riferimento” - scrive Roberto. “In questo periodo ci siete mancati tanto ma siamo felici di ritrovarvi a Trastevere” - il sollievo di Paolo.

A Ponte Milvio apre Mi’Ndujo

Dunque niente più piatti della tradizione romana al civico 2 del piazzale di Ponte Milvio: al posto di gricia, carbonara, pajata e carciofi alla giudia arrivano i sapori della Calabria.

Da Gli Specialisti agli “specialisti” dei panini appena sfornati e farciti con prodotti esclusivamente calabresi: sul piazzale di Ponte Milvio apre Mi’Ndujo, secondo punto vendita di Roma dopo quello al centro commerciale Aura. Il “paninazzo sanizzo” alla conquista di Roma nord.