Prima Porta avrà la sua “piazza giardino”: dopo quindici anni iniziano i lavori

Da miraggio a realtà: dopo un’attesa durata quindici anni a Prima Porta sono iniziati i lavori per la realizzazione della “piazza giardino” in via della Giustiniana.

A Prima Porta la piazza giardino

Un’opera inserita nel Programma di Recupero Urbano "Labaro-Prima Porta" adottato nel 2001, al quale ha fatto seguito la sottoscrizione dell'Accordo di Programma nel 2005: ma da quella data la piazza è rimasta sempre su carta.

Nel 2008, all’epoca della Giunta Veltroni, il finanziamento di 516 mila euro per il progetto: al posto di vialetti illuminati, verde e giochi per i bambini però nel cuore di Prima Porta sono rimasti solo e sempre terra, fango e sterpaglie. Un lotto incolto trasformato in parcheggio con i vicini palazzi dell’ex Isveur, subito dopo l’alluvione che ha colpito il quartiere nel 2014, ad affacciarsi su una discarica di ingombranti e rifiuti vari rimossi da negozi e abitazioni allagate. Della piazza giardino nemmeno l’ombra. Fino a qualche giorno fa quando l’area è stata recintata per dare inizio al cantiere. Dopo quindici anni. 180 giorni quelli previsti per il completamento dell'opera.

Via della Giustiniana: iniziano i lavori per la “piazza”

“Era il 10 ottobre 2019 quando la commissione capitolina Lavori pubblici ha affrontato l'argomento con il dipartimento Simu dopo aver dato impulso ed indirizzo politico facendo stanziare 459.253,74 euro nella variazione di bilancio del giugno 2019 per la realizzazione della piazza" - ricorda la presidente della commissione Lavori pubblici di Roma Capitale, Alessandra Agnello (M5S). Così finita la gara e aggiudicati i lavori per poco più di 224mila euro, lo scorso 27 luglio l'area è stata consegnata all'impresa.

“Si tratta di un'opera attesa da anni dai cittadini e fortemente voluta dal Municipio XV che va a riqualificare un'area importante adiacente via Giustiniana. Il progetto - ha specificato Agnello - prevede un'area a verde con parco giochi, un percorso pedonale, un'area di sosta, illuminazione, fontanella e bonifica dei siti circostanti. Altro traguardo raggiunto".