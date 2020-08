Raccolta straordinaria dei rifiuti ingombranti: ecostazione a Labaro

Raccolta straordinaria di materiali ingombranti, elettrici e elettronici nel Municipio XV. Ama e il Dipartimento Tutela Ambientale del Comune di Roma, su richiesta di via Flaminia, hanno organizzato una giornata di raccolta straordinaria di rifiuti ingombranti e RAEE domenica 30 settembre.

Dalle 7 alle 13:30 i container scarrabili di Ama saranno a Largo Nimis, il piazzale del mercato: i cittadini potranno consegnare gratuitamente rifiuti ingombranti (fino a 0,5 metri cubi) e RAEE.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nell’occasione inoltre sarà possibile avere informazioni su come fare correttamente la raccolta differenziata. Ama, in merito alla raccolta straordinaria dei rifiuti, ricorda che “il servizio è indirizzato alle sole utenze domestiche e non saranno accettati inerti e calcinacci”.