Ferrovia Roma Nord, arriva il nuovo orario estivo: più corse sulla tratta extraurbana

Nuovo orario estivo per la Ferrovia Roma Nord. Dal 3 agosto entra in vigore la nuova offerta feriale sulla Roma-Civitacastellana-Viterbo: aumentano le corse sulla tratta extraurbana, i treni passano da 24 a 34 mentre le navette bus da 8 a 12. Sostanzialmente invariato il numero di corse del servizio urbano.

Servizio urbano Flaminio-Montebello

Sempre 155 le corse tra Flaminio e Montebello. “Per la prima volta viene ampliato l'arco di servizio mattinale e serale di 40 minuti consentendo di raggiungere il nodo di interscambio Flaminio prima delle ore 6.00” - fa sapere Atac. Da Montebello, infatti, il primo treno partirà alle ore 5.35 anziché alle ore 5.55 come previsto nel precedente orario. La sera, l'ultimo treno da Flaminio per Montebello sarà alle ore 23.00 anziché, alle ore 22.40.

Nuovo orario treni extraurbani Roma-Civtacastellana-Viterbo

I collegamenti della tratta extraurbana della Roma-Civtacastellana-Viterbo passano complessivamente da 32 a 46. Le corse ferroviarie restano 16 mentre le corse bus Montebello-Catalano passano da 8 a 12. “Il servizio bus, inoltre, è stato parzialmente ripogrammato rispetto al precedente orario e concentrato nella fascia pendolare nel pomeriggio più frequentata in direzione Catalano per garantire - tra le 17.20 e le 19.00 - una corsa ogni 30' circa - tra treni e bus. Anche in questo caso è stata ampliato la fascia di servizio con l'introduzione di una corsa bus alle ore 20.35 che permette di raggiungere Catalano alle ore 21.45”.

Orario treni Catalano-Viterbo

Aumenta l'offerta nella tratta extraurbana nord Catalano-Viterbo. I treni passano da 8 a 18. Anche nella tratta extraurbana nord aumenta l'arco di servizio: il primo treno Catalano-Viterbo partirà alle ore 5.54 anziché alle ore 6.30 mentre da Viterbo l'ultima corsa sarà alle ore 20.19 anziché alle ore 18.21.

Il nuovo orario estivo della Ferrovia Roma Nord sarà in vigore fino al 13 settembre. Soddisfatti i pendolari: “La nostra ferrovia avrà qualche treno in più nella tratta extraurbana per sopperire all'isolamento che hanno subito i pendolari di quella zona per tanti lunghi mesi. Nel settembre 2019 - ricorda il Comitato della Ferrovia Roma Nord - proponemmo qualche soluzione, poi rinforzata dall'associazione Trasportiamo di David Nicodemi. Adesso, dopo ulteriori recenti solleciti, finalmente la Regione Lazio ha approvato il nuovo orario”.

I pendolari: "A settembre ci aspettiamo servizio degno"

Le aspettative sono alte. Gli utenti della Roma-Civitacastellana-Viterbo, che da anni si battono per l’efficienza ed il potenziamento della linea, sperano che il nuovo orario venga rispettato in pieno “e che non si assista al solito balletto delle corse soppresse. Soprattutto confidiamo che vengano fatte opportune manutenzioni (ordinarie e straordinarie) visto che i soldi adesso ci sono”.

Poi lo sguardo a settembre quando saranno necessari più treni e corse per consentire trasporto pubblico per tutti nel rispetto delle norme anticontagio da Covid-19 “Per la riapertura delle scuole occorrerà avere ancora altri treni e possibilità di spostamento sul mezzo pubblico, così da rendere degno un servizio che è arrivato a toccare livelli talmente infimi da essere paragonato a quello di paesi sottosviluppati”.