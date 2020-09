Per strada aghi di pino e resina, Rita Dalla Chiesa contro il Comune: "Roma mai così sfigurata"

La foto di una delle vie nel cuore di Vigna Clara completamente invasa dagli aghi di pino e il tweet che in appena una riga è un atto di accusa contro Comune e Municipio XV. “Aghi di pino e resina. Strada del Comune di #Roma. Che nessuno, come è ovvio, viene a pulire” - Rita Dalla Chiesa torna a tuonare dai social evidenziando le condizioni in cui versa il quartiere di Roma nord.

Rita Dalla Chiesa contro il Comune: "Roma mai stata così sfigurata"

La folta presenza di aghi di pino rischia di far allagare la strada alla prima pioggia, così la nota conduttrice tv si scaglia contro l’amministrazione. Sui social qualcuno replica: “Rita, perché anche lei si ostina a voler seminare mala informazione? Questo è il risultato del maltempo di ieri, cosa vorrebbe, la Sindaca fissa con la scopa in mano sotto casa? Cerchiamo di restare lucidi oltre le singole tifoserie, per favore”.

Ma la ribattuta è ancora più feroce del tweet: “Purtroppo vivo a Roma. Che non è mai stata così sfigurata. I problemi, magari, ci sono stati anche in passato, ma adesso sta diventando impossibile ogni forma di sopravvivenza fisica e mentale. Roma non se lo merita” - scrive Dalla Chiesa.

Non la prima denuncia dalla residente vip di Vigna Clara che lo scorso Natale se la prese con il Comune per la mala gestione dell’immondizia: “Ci fa vivere in mezzo ai rifiuti”, scrisse.





Vigna Clara #Roma Aghi di pino e resina. Strada del Comune di #Roma. Che nessuno, come è ovvio, viene a pulire. pic.twitter.com/aza3deI102 — rita dalla chiesa🇮🇹 (@ritadallachiesa) August 30, 2020

Il consigliere Diaco difende il Comune: “Stiamo pulendo”

Dal Campidoglio a replicare a Dalla Chiesa ci ha pensato il presidente della commissione Ambiente, Daniele Diaco. “Leggendo un tweet della signora Rita Della Chiesa sugli aghi di pino di Vigna Clara, la mia attenzione si è focalizzata su un passaggio: ‘che nessuno, come è ovvio, viene a pulire’. Con tutto il rispetto per la famosa e apprezzata conduttrice televisiva, devo purtroppo smentire la sua lamentela con l’ausilio, ‘come è ovvio’ (cit.), di dati concreti. Soltanto negli ultimi 8 giorni - sottolinea il consigliere grillino - gli operatori Ama si sono infatti resi protagonisti di lavori di spazzamento puntuali ed efficaci in oltre 500 strade e piazze dislocate su tutti i Municipi della Capitale”.

Il "piano foglie" del Comune

Poi la rassicurazione sulla prosecuzione del “piano foglie” sull’intero territorio capitolino, “Vigna Clara compresa, con particolare attenzione agli interventi di rimozione di foglie, aghi di pino e detriti in prossimità degli imbocchi di tombini e caditoie stradali di vie alberate a forte pendenza di tutto il territorio comunale”.

“Ci rammarica che la signora Della Chiesa, non nuova a esternazioni contro questa Amministrazioni, nutra simili pregiudizi nei confronti di chi, con costanza e quotidianamente, profonde il massimo impegno per promuovere il decoro e la pulizia nella nostra città. La prossima volta sarebbe auspicabile che, anziché lanciarsi in pubblicazioni denigratorie e forse strumentali, la signora si informi preventivamente sulla grande mole di lavoro svolta da Ama su input dell'attuale Amministrazione”.