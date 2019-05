Sfalci e potature, a Roma Nord impossibile conferire: mancano centro raccolta e container

Il centro raccolta di Ama de La Storta "chiuso per lavori" ormai da un anno, i container della municipalizzata per eventi straordinari in grado di dare un servizio più vicino a casa e utile ai cittadini anch'essi "fantasma" dal maggio 2018: così Roma Nord, tra i territori più verdi di Roma, sul conferimento di sfalci e potature si trova in estrema difficoltà.

Sfalci e potature: caos confermento a Roma Nord

Lo sanno bene i proprietari di villini e case con giardino, coloro che curano siepi e verde intorno alle proprie abitazioni o attività commerciali: saltate le raccolte straordinarie concentrate in passato nei punti strategici del territorio, come Cesano, Olgiata o Valle Muricana, i punti di conferimento più vicini restano solamente Bufalotta e Vigne Nuove.

Già perchè, chiuso il centro di raccolta de La Storta, nè quello di Acqua Acetosa nè quello di Battistini possono accogliere sfalci e potature. Così gli utenti rami e foglie al seguito sono costretti a imbarcarsi verso le strutture del Municipio III: tra i 15 e i quasi 30 chilometri di distanza dagli estremi verdi del XV.

Per sfalci e potature

Da qui il reclamo del vicepresidente della Commissione Ambiente di via Flaminia, Marcello Ribera, che alll'amministrazione pentastellata di Roma Nord chiede di dar seguito e rispettare quanto stabilito due anni fa all'unanimità dal Consiglio "ossia - spiega il consigliere del Pd - riattivare le giornate dedicate alla raccolta di sfalci e potature".

"Dal 2016 non esiste più un servizio per la raccolta dei residui delle utenze domestiche. Una situazione che crea disagio ai cittadini che hanno difficoltà a smaltire i propri residui, ulteriormente aggravata - aggiunge - dalla chiusura del Centro di Raccolta Olgiata".

Cancelli chiusi che dirottano i cittadini a 20 chilometri anche per lasciare ingombranti e RAEE.